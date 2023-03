Verissimo oggi domenica 26 marzo | chi sono gli ospiti? Orario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Lei è una delle protagoniste di #TerraAmara: Melike Ipek Yalova ti aspettiamo oggi a #Verissimo ??? - Ketti_141 : @PincerValli Oggi, ci sta citare Verissimo, naturalmente, li aspetto sempre ?????? - GaetaniLeonardo : RT @Giorgia: oggi #verissimo BLU?? - Alessan08219321 : RT @MedInfinityIT: Manuel Bortuzzo vi aspetta oggi a #Verissimo ?? Non mancate alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity ??… - infoitcultura : Verissimo oggi sabato 25 marzo su Canale 5: ospiti e indiscrezioni -

Nella puntata didi25 marzo, tra gli altri è stato ospite anche l'ex Vippone e nuotatore Manuel Bortuzzo . Il giovane ha parlato dei suoi progetti futuri, delle amicizie che ha mantenuto dopo il GF Vip ...Del resto anche Manila Nazzaro - intervistata da Silvia Toffanin a- ha ammesso che l'ex ...la Nazzaro si è detta pronta a ricominciare da se stessa, dai figli avuti dall'ex marito Fabio ...Nella puntata dipomeriggio, 25 marzo, nel salotto di Silvia Toffanin a, sono stati ospiti i primi due eliminati del serale di Amici : il cantante Nicolò De Girolamo , in arte NDG e la ballerina Megan ...

Carol Alt a Verissimo, dall'amore con Senna al crudismo. Cosa fa oggi l'icona Anni '80 La Gazzetta dello Sport

Se è vero che dopo la pandemia abbiamo visto le nostre città riempirsi di ragazzini vestiti di nero in preda alla rabbia, per aver passato gli anni della scoperta dell’altro chiusi in casa, è anche ...Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Il vero parmigiano nel Wisconsin': il Financial Times demolisce la cucina italiana ...