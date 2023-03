Verissimo, Manuel Bortuzzo parla del suo futuro e se sente ancora Lulù Selassiè (Di domenica 26 marzo 2023) Manuel Bortuzzo, un ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma televisivo del weekend in onda su Canale 5. Nel 2019, il nuotatore è stato ferito alla schiena in una sparatoria e ora si trova su una sedia a rotelle. È stato lontano dalle vasche per circa due anni, ma ora è tornato a nuotare a livello agonistico, con l’obiettivo di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Ha raccontato che il suo ritorno è stato difficile ma che il suo allenatore è stato bravissimo ad aiutarlo a superare ogni difficoltà. Ha anche menzionato le sue prossime gare ad aprile e maggio. Infine ha parlato dell’amore nato nella casa del GF Vip con Lulù Selassiè. Tutta la verità di Manuel Bortuzzo a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 marzo 2023), un ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite di Silvia Toffanin a, il programma televisivo del weekend in onda su Canale 5. Nel 2019, il nuotatore è stato ferito alla schiena in una sparatoria e ora si trova su una sedia a rotelle. È stato lontano dalle vasche per circa due anni, ma ora è tornato a nuotare a livello agonistico, con l’obiettivo di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Ha raccontato che il suo ritorno è stato difficile ma che il suo allenatore è stato bravissimo ad aiutarlo a superare ogni difficoltà. Ha anche menzionato le sue prossime gare ad aprile e maggio. Infine hato dell’amore nato nella casa del GF Vip con. Tutta la verità dia ...

