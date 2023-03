“Veramente male”, il nuovo singolo degli I-DEA (Di domenica 26 marzo 2023) foto di Mauro PrioloMILANO – È in radio il nuovo singolo degli I-DEA “Veramente male” (Snooky Records/Tunecore), brano diretto e martellante scritto da Gianvito Piliero, Marzio Francone e Michele Bucci, che vuol dare la risposta sincera alla classica domanda “come va?” cercando di ironizzare sulla situazione globale. “Veramente male” è un brano che analizza con ironia la situazione attuale sul lavoro, che continua a mancare, sul prezzo del petrolio, che nel nostro paese ha toccato cifre esorbitanti, su una guerra che è scoppiata proprio sopra la nostra testa, senza tralasciare il problema climatico e non da meno la situazione idrica. Il tutto con la politica che continua a fare solo buoni slogan. Egoisticamente quando ci viene chiesto come va, tendiamo a rispondere ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 marzo 2023) foto di Mauro PrioloMILANO – È in radio ilI-DEA “” (Snooky Records/Tunecore), brano diretto e martellante scritto da Gianvito Piliero, Marzio Francone e Michele Bucci, che vuol dare la risposta sincera alla classica domanda “come va?” cercando di ironizzare sulla situazione globale. “” è un brano che analizza con ironia la situazione attuale sul lavoro, che continua a mancare, sul prezzo del petrolio, che nel nostro paese ha toccato cifre esorbitanti, su una guerra che è scoppiata proprio sopra la nostra testa, senza tralasciare il problema climatico e non da meno la situazione idrica. Il tutto con la politica che continua a fare solo buoni slogan. Egoisticamente quando ci viene chiesto come va, tendiamo a rispondere ...

