Vento forte e temporali | scatta l’allerta meteo in Campania

(Di domenica 26 marzo 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertavalido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani, lunedì 27 marzo. L’ avviso contiene, in particolare: Allerta Gialla per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArpaPiemonte : Atteso vento molto forte sul Piemonte con raffiche fino a 80/100 km all'ora - giovanniallevi : “Soffia il vento: si tengono forte i boccioli di pruno.” Uejima Onitsura #Primavera #GiornataMondialeDellaPoesia… - ferrarisergio4 : RT @SuttoraM: @ferrarisergio4 Da me la pioggia si fa attendere ancora . Ora prime nuvole e forte vento . Forse il tempo sta x cambiare e fi… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 19h | ? Nuvoloso Vento: 6.1 km/h N Raffica: 7.2 km/h Temperatura: 6.1 °C Umidità: 90 % Pre… - Pietro_Trentini : Mantova Garibaldi ?? 19h | ?? Pioggia forte Vento: 8.3 km/h NNO Raffica: 18.4 km/h Temperatura: 11.0 °C Umidità: 97… -

"Ho avuto un gran lock alla gomma anteriore, ho scelto la dura e coldi oggi ho faticato un ... È così per tutti e dobbiamo capire come andarein un modo diverso ...... Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca...rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio moderato) pera ...Attenzione alprevisto per tutta la giornata di lunedì 27 marzo

Raffiche di vento fino a 60km/h: a Monza scatta l'allerta MonzaToday

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per maltempo e venti forti fino a burrasca per la giornata di lunedì 27 marzo.Maltempo in arrivo in Toscana e in provincia di Grosseto. Allerta meteo di codice giallo per vento e mareggiate ...