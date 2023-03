Vento forte e allagamenti in Campania | da mezzanotte è allerta gialla

(Di domenica 26 marzo 2023) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo valido a partire dallae fino alle 21 di domani, lunedì 27 marzo. L’ avviso contiene, in particolare:per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle zone 3, 5, 6, 7, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) con conseguente criticità idrogeologica;meteo per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti di attivare i Coc (Centri operativi comunali) e tutte le ...

ArpaPiemonte : Atteso vento molto forte sul Piemonte con raffiche fino a 80/100 km all'ora - giovanniallevi : "Soffia il vento: si tengono forte i boccioli di pruno." Uejima Onitsura #Primavera #GiornataMondialeDellaPoesia… - robygiu69 : RT @ArpaPiemonte: Atteso vento molto forte sul Piemonte con raffiche fino a 80/100 km all'ora - mariode60951899 : Sabato pomeriggio ho disputato la partita di calcetto all'aperto, il vento non era forte come dalle mie parti. Oggi… - solops : Atteso vento molto forte sul Piemonte con raffiche di 80-100 km/h

contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile sia in ordine al rischio idrogeologico per temporali che per il vento. Allerta meteo Gialla per temporali e per vento, in Campania: la rende nota la Protezione Civile Regionale. In particolare, è stato emanato un avviso valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani, lunedì 27 marzo.

METEO SINO AL 1° APRILE 2023, ANALISI ATTUALE E PREVISIONE Un impulso d'aria fredda si avvicina alla Sardegna e causerà un repentino cambiamento meteo