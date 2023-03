Venti forti, Mastella invita i cittadini alla prudenza (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato un avviso per condizioni meteo avverse relativo alla giornata di domani 27 marzo. Ciò in virtù del bollettino della Protezione civile regionale che segnala, dalle ore 00:00 alle 21, la probabilita di forti raffiche di vento. Con il documento, il Sindaco esorta i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza. In particolare, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento Clementeha firmato un avviso per condizioni meteo avverse relativogiornata di domani 27 marzo. Ciò in virtù del bollettino della Protezione civile regionale che segnala, dalle ore 00:00 alle 21, la probabilita diraffiche di vento. Con il documento, il Sindaco esorta iad adottare comportamenti improntatimassima. In particolare, la cittadinanza èta a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a ...

