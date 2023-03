Venti forti e burrasca, allerta gialla in cinque regioni (Di domenica 26 marzo 2023) Una struttura depressionaria in arrivo sulle nostre regioni Nord-Occidentali porterà, nelle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Assisteremo a una decisa intensificazione della Ventilazione sull'Italia dai quadranti occidentali, con tendenza a rinforzare al Nord per raffiche di favonio e al Centro-Sud a ridosso delle aree appenniniche, con ulteriori rinforzi da Nord-Ovest sulle isole maggiori e sul Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Prevista allerta gialla in cinque regioni. I fenomeni meteo, ... Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) Una struttura depressionaria in arrivo sulle nostreNord-Occidentali porterà, nelle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Assisteremo a una decisa intensificazione dellalazione sull'Italia dai quadranti occidentali, con tendenza a rinforzare al Nord per raffiche di favonio e al Centro-Sud a ridosso delle aree appenniniche, con ulteriori rinforzi da Nord-Ovest sulle isole maggiori e sul Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d'intesa con lecoinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previstain. I fenomeni meteo, ...

