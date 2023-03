Vangelo di oggi 26 Marzo 2023 | Gv 11 | 1-45 | Video commento

(Di domenica 26 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 26, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chi crede in me, anche se muore, vivrà”. “Dio è vita e dona vita, ma si fa carico del dramma della morte. Gesù L'articolodi26: Gv 11,1-45proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il suggerimento, quello di #PapaFrancesco all' #Angelus di oggi: ecco perché leggere il miracolo del cieco nato dal… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Oggi prendete il Vangelo di Giovanni capitolo 9...fa vedere come procede Gesù e come procede il cu… - LuciaDiMartin18 : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «Avvenga per me secondo la tua parola» ? Luca 1, 26b-38 Sabato 25 marzo… - elenaborsa : @mgt_emmegitit Il catechismo così come è fatto oggi è una specie di scuola. Secondo me il vero catechismo è far sì… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: SOLENNITA' DELL'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE!? ? La Parola di Dio di questo sabato: -

Nelsecondo Matteo, anche Gesù era indicato con l'epiteto di 'Immanuel'. Da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane. Nati 26 marzo Sei natoAnche se non ti ...Grazie! Collaborazione e riconciliazione 'è qui radunata una porzione del popolo di Dio' ... 'Grazie per la sua passione per ile per ogni persona umana, grazie per la cura e l'attenzione ...... le parole diverse, le scelte profetiche di ieri e qualche volta quelle di. I cultori dei ... Il Seminatore delgetta il suo seme anche in luoghi improbabili, spine e sassi, perch gli ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 25 Marzo 2023 - Cerco il Tuo volto

Il Vangelo di questa domenica nasce dalla risurrezione di Lazzaro operata da Gesù, e che diventa occasione, come dice Lui stesso, perché si manifesti la gloria di Dio e la gente creda che Lui è stato ...In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di ...