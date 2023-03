Valanga in Alto Adige, morti due escursionisti (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Sono una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 originario del Veneto, i due escursionisti travolti ed uccisi da una Valanga sul Sasso Nero in Valle Aurina in Alto Adige. La tragedia si è consumata ieri ma i due corpi sono stati recuperati questa mattina dagli uomini del Bergrettung, il soccorso alpino in lingua tedesca Altoatesino. L'uomo e la donna erano due ciaspolatori e risiedevano a Cavallino Tre Porti nei pressi di Venezia. In quella zona ieri il bollettino valanghe indicava un grado di pericolosità pari a 3 'marcato' su una scala da 1 a 5. Come si apprende dai soccorritori, i due corpi sono stati trovati a circa 1.700 metri nella Trippachtal sopra l'abitato di San Giovanni in Valle Aurina. "Abbiamo iniziato le operazioni di ricerca questa mattina alle ore 8,45 dopo ... Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Sono una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 originario del Veneto, i duetravolti ed uccisi da unasul Sasso Nero in Valle Aurina in. La tragedia si è consumata ieri ma i due corpi sono stati recuperati questa mattina dagli uomini del Bergrettung, il soccorso alpino in lingua tedescaatesino. L'uomo e la donna erano due ciaspolatori e risiedevano a Cavallino Tre Porti nei pressi di Venezia. In quella zona ieri il bollettino valanghe indicava un grado di pericolosità pari a 3 'marcato' su una scala da 1 a 5. Come si apprende dai soccorritori, i due corpi sono stati trovati a circa 1.700 metri nella Trippachtal sopra l'abitato di San Giovanni in Valle Aurina. "Abbiamo iniziato le operazioni di ricerca questa mattina alle ore 8,45 dopo ...

Valanga in Valle Aurina, trovati morti due escursionisti veneti: risultavano dispersi da ieri

Due escursionisti, che fin dalla giornata di ieri erano risultati dispersi, sono stati trovati morti sulle montagne dell'Alto Adige, in Valle Aurina. La causa del decesso sarebbe stata una valanga.

Una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 residente in Veneto sono stati travolti e uccisi ieri, sabato 25 marzo, da una valanga sul Sasso Nero in Valle Aurina in Alto Adige. I corpi dei due escursionisti sono stati trovati a circa 1.700 metri e recuperati, con un elicottero, dagli uomini del Bergrettung, il soccorso alpino in lingua tedesca.