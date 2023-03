(Di domenica 26 marzo 2023) “Ildi Newmi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore, non è un affair. Ildistrettuale di New, sotto l’egida e la direzione del ‘dipartimento dell’ingiustizia‘ di Washington DC, stava indagando su di me per qualcosa che non è un crimine, non è un reato, non è un delitto”: neldella sua campagna presidenziale, all’aeroporto di Waco in, Donaldha attaccato ilAlvin Bragg alla vigilia della riunione del gran giuri’ che potrebbe decidere sulla sua incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniel. “Non mi e’ mai piaciuta la faccia da cavallo”, l’ha offesa rispolverando un epiteto che aveva gia’ usato contro di lei. L'articolo proviene da Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _arianna : Al via il processo che potrebbe seppellire Fox News, la macchina di disinformazione di estrema destra e braccio arm… - michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - LaVeritaWeb : La decisione della Procura di Manhattan sul possibile arresto slitta a domani: ma i guai dell’ex presidente Usa ric… - LadyAfro17 : 26 marzo 2023, Stati Uniti DONALD TRUMP SPIEGA LA CATASTROFE PROVOCATA DA BIDEN Biden è riuscito 'nell'impossibil… - ilfattovideo : Usa, Trump nel suo primo comizio elettorale in Texas: “Il procuratore di New York mi perseguita ma non c’è nulla” -

Lo dichiara l'ex presidente degliDonaldin un comizio a Waco, in Texas, alla vigilia della riunione del gran giurì che lunedì potrebbe pronunciarsi sulla sua incriminazione nel caso della ...... stava indagando su di me per qualcosa che non e' un crimine, non e' un reato, non e' un delitto": nel primo comizio della sua campagna presidenziale, all'aeroporto di Waco in Texas, Donaldha ...... durato 50 giorni e conclusosi con un incendio nel quale morirono 86 persone, è visto da molti estremisti di destra come un esempio degli abusi da parte del governo e i mediaritengono che...

Usa 2024: DeSantis, non farei il vice di Trump Agenzia ANSA

'Il procuratore di New York mi persegue per niente, non e' un reato, non e' un reato minore, non e' un affair. Il procuratore distrettuale di ...In Texas primo comizio di campagna elettorale per Donald Trump. Scendendo dal suo jet personale all'aeroporto di Waco, il tyccon è stato accolto dal coro "Usa, Usa" e dall'ovazione di migliaia di fan.