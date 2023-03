Usa | tornado | Biden approva ' dichiarazione di disastro' per il Mississippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) Washington, 26 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente degli Stati Uniti Joehato ufficialmente unadiper le contee delcolpite daldella scorsa notte, ordinando aiuti federali per le aree coinvolte. "L'assistenza includerà sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare le persone e gli imprenditori a riprendersi dagli effetti del", ha affermato un comunicato della Casa Bianca.