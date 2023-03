Usa, ragazza italiana investita davanti scuola, la mamma: “Riempiva le stanze con il suo sorriso” (Di domenica 26 marzo 2023) Si chiamava Giorgia Trocciola ed era in America da sette mesi per frequentare il quarto anno di liceo nell’ambito di un programma di scambio internazionale, la ragazza di origini vicentine morta dopo essere stata travolta da una jeep lo scorso mercoledì, intorno alle 7.30 del mattino, mentre attraversava la strada sulle strisce davanti scuola, in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Si chiamava Giorgia Trocciola ed era in America da sette mesi per frequentare il quarto anno di liceo nell’ambito di un programma di scambio internazionale, ladi origini vicentine morta dopo essere stata travolta da una jeep lo scorso mercoledì, intorno alle 7.30 del mattino, mentre attraversava la strada sulle strisce, in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pippoMR : La ragazza era negli Usa per studiare, seguendo un programma di scambio internazionale a cui aveva deciso di partec… - live_palermo : La ragazza era negli Usa per studiare, seguendo un programma di scambio internazionale a cui aveva deciso di partec… - _IamVanessaa_ : RT @Fabiola63445821: Donnamaria il classico amico che ti usa fino a quando gli servi e quando si fa la ragazza ti volta le spalle. Non meri… - midori_hongo : RT @Trash28797634: Donnamaria il classico amico che ti usa fino a quando gli servi e quando si fa la ragazza ti volta le spalle. Non merita… - everm0re6 : lo stesso spirito di gioco che usa lei signora?che da della violenta,della troia,della ladra etc da mesi ad una rag… -