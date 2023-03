Usa, quel razzismo al contrario che i progressisti non ti fanno vedere (Video) (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar – “Riportalo in Europa…culo da gorilla gay… chiudi il becco… non me ne frega nulla dei tuoi brutti figli e della tua razza… fottuto culo di plastica… scimmia bianca…”. Questi solo alcuni dei rabbiosi insulti proferiti da un passeggero nero a una giovane famiglia bianca. L’episodio, avvenuto un paio di giorni fa sulla metropolitana di New York e prontamente filmato da un altro passeggero, sembra non abbia nessun tipo di eco mediatico (eccetto il DailyMail), nonostante il Video dell’aggressione conti milioni di visualizzazioni: l’afroamericano, a prima vista ben vestito, con smartphone cuffie d’ordinanza e shopping bag. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/03/razzismo.mp4 L’uomo non sembra per nulla il classico drogato della metro, l’aggressore è in grado di padroneggiare un ampio vocabolario di insulti che indirizza, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar – “Riportalo in Europa…culo da gorilla gay… chiudi il becco… non me ne frega nulla dei tuoi brutti figli e della tua razza… fottuto culo di plastica… scimmia bianca…”. Questi solo alcuni dei rabbiosi insulti proferiti da un passeggero nero a una giovane famiglia bianca. L’episodio, avvenuto un paio di giorni fa sulla metropolitana di New York e prontamente filmato da un altro passeggero, sembra non abbia nessun tipo di eco mediatico (eccetto il DailyMail), nonostante ildell’aggressione conti milioni di visualizzazioni: l’afroamericano, a prima vista ben vestito, con smartphone cuffie d’ordinanza e shopping bag. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/03/.mp4 L’uomo non sembra per nulla il classico drogato della metro, l’aggressore è in grado di padroneggiare un ampio vocabolario di insulti che indirizza, ...

