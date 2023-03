(Di domenica 26 marzo 2023) Il bilancio del potenteche si è abbattuto sul Mississipi è salito ad almeno 21 vittime, secondo quanto riporta la Cnn. Ma potrebbe aumentare ulteriormente visto che più persone si pensa siano rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti. Diverse città hanno subito danni. Numerosi alberi sono stati abbattuti e sono state segnalate decine di migliaia di interruzioni di corrente. Ilha colpito in particolare le città di Silver City e Rolling Fork, quest'ultima è immortalata nelle immagini.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoappunti : Se un Dio esiste, tutto il terrore, i morti e la devastazione che seminate nel mondo deve tornarvi indietro 100 vol… - VvBerto : @Podolyak_M Abbiamo consentito l'invasione di Afghanistan, Iraq (bugia dell'antrace), Siria (tutt'ora occupata dagl… - Tizio8020 : RT @nhpaolocastelli: @Peter_Italy @AlfioKrancic Gli USA, di fronte all'impossibilità di conseguire l'obiettivo principale ( collasso della… - Yoda15271485 : @Luciano66933177 Pensa all'#Afganistan: dopo la devastazione ambientale con #uranioimpoverito, si ritrovano 7 milia… - Vince08440165 : RT @nhpaolocastelli: @Peter_Italy @AlfioKrancic Gli USA, di fronte all'impossibilità di conseguire l'obiettivo principale ( collasso della… -

...ad almeno 23 morti il bilancio del passaggio di un tornado che si è abbattuto sullo statodel ... è possibile che lasia stata causata da un "tornado che salta" - un singolo tornado che ...... l'innovazione tecnica mai sperimentata per un tratto così lungo e laambientale sono ... quanto costano i plastici mostrati da Bruno Vespa e perché liE' come se nel condominio dove ...... attribuito dall'intelligence deglialle forze di élite iraniane, che ha ucciso un contractor ... come la distruzioni del Castello di Gaziantep, diventato uno dei simboli delladel ...

Usa, la devastazione dopo il tornado in Mississippi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Secondo le autorità le vittime accertate sono almeno 23 ma il bilancio potrebbe aggravarsi. AGGIORNAMENTO DOMENICA - Purtroppo si aggrava il bilancio delle vittime del devastante tornado che ha colpit ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...