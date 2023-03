Usa: esplosione in fabbrica Pennsylvania, i morti sono 3 (Di domenica 26 marzo 2023) E' salito a tre il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta venerdì pomeriggio in una fabbrica di cioccolato della Pennsylvania, mentre quattro persone risultano ancora disperse: lo hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) E' salito a tre il bilancio delle vittime dell'avvenuta venerdì pomeriggio in unadi cioccolato della, mentre quattro persone risultano ancora disperse: lo hanno ...

