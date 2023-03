Ursula Meier | Il cinema deve ritrovare attrattività L' Italia vive una seconda giovinezza

(Di domenica 26 marzo 2023) Non solo un discorso di percezione che all'estero c'è dell', che perstando una nuovadopo un periodo di grande flessione, ma anche un'analisi su quello che è stato il suo ultimo film, il racconto di una famiglia disfunzionale che trova nella musica il proprio compimento. Da circa un mese è al, in, l'ultimo film di, regista franco-svizzera che in occasione del Bergamo Film Meeting ha fatto tappa inper incontrare gli studenti della Civica scuola diLuchino Visconti, ai quali è stato mostrato Sister, penultimo film della regista. L'occasione è stata utile per poterci intrattenere con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SassiLive : FILM “LA LIGNE – LA LINEA INVISIBILE” DI URSULA MEIER PER “IL CINECLUB” DI CINERGIA AL CINEMA GUERRIERI DI MATERA -

Da circa un mese è al cinema, in Italia, l'ultimo film di, regista franco - svizzera che in occasione del Bergamo Film Meeting ha fatto tappa in Italia per incontrare gli studenti della Civica scuola di Cinema Luchino Visconti, ai quali è stato ...All'interno della 10 giorni bergamasca arriva. Alla regista franco - svizzera e al belga Jaco Van Dormael, il Bergamo Film Meeting ha dedicato Europe, Now ! , la sezione dedicata al cinema europeo contemporaneo. L'incontro si è ...C'è poi l'omaggio alla svizzera, aperto nella prima giornata da "Home " Casa dolce casa" con Isabelle Huppert e comprendente anche "Sister" e il recente "La ligne", Della cineasta ...

Il nostro incontro con la regista Ursula Meier Movieplayer

Non solo un discorso di percezione che all'estero c'è dell'Italia, che per Ursula Meier sta vivendo una nuova giovinezza dopo un periodo di grande flessione, ma anche un'analisi su quello che è stato ...Sono stati consegnati ieri sera a Ginevra i riconoscimenti al cinema svizzero. A partecipare anche il consigliere federale Alain Berset.