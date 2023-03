Urso | già quest’anno saremo autosufficienti dalla Russia per il gas

Leggi su ilfogliettone

"Se parliamo di autosufficienza, noi la raggiungiamo quest'anno con i due rigassificatori di Piombino e Ravenna". Con queste parole Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su quando l'Italia potrà raggiungere l'autosufficienza energetica. Urso aggiunge: "Ovviamente importeremo di più dall'Algeria e poi dall'Azerbaijan oltre ad aumentare la produzione per esempio nell'Adriatico centrale e con quello che importeremo in più da altre aree africane, Qatar e certamente nel tempo dai giacimenti Eni del mar Mediterraneo centrale".