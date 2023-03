Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : URAGANO HOJLUND ?? Tripletta alla prima da titolare con la Danimarca ??? - sportli26181512 : Uragano Hojlund: segna a raffica anche con la Danimarca, sotto gli occhi della Juve. Ora l’Atalanta cambia idea: Se… - cmdotcom : Uragano #Hojlund: segna a raffica anche con la Danimarca, sotto gli occhi della #Juve. Ora l’#Atalanta cambia idea - zaccagnissimo : Hojlund doppietta. 5 gol in due partite con la Danimarca (questa appena primo tempo). Che uragano. - 11Turaj : RT @GoalItalia: URAGANO HOJLUND ?? Tripletta alla prima da titolare con la Danimarca ??? -

L'ultima a cedere davanti all'di Copenhagen è la retroguardia della Lazio, sconfitta 2 - 0 dalla truppa di Gian Piero Gasperini sabato sera con il raddoppio firmato proprio da(dopo l'...E ora sorride la Dea che già pregusta una plusvalenza super: susi stanno muovendo le big di Premier League per una valutazione che sfonderà presto il muro dei 50 milioni. D'altronde la ......FALLI DA DIETRO " COMMENTI ALLA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022 - 23 Un interminabile. ... Ad essi si aggiunge Rasmusdanese diciannovenne dall'intelligenza tattica e dalla raffinata ...

Uragano Hojlund: segna a raffica anche con la Danimarca, sotto gli ... Calciomercato.com

Ascolta "Uragano Hojlund: segna a raffica anche con la Danimarca, sotto gli occhi della Juve. Ora l’Atalanta cambia idea" su Spreaker. LA JUVE C’È - Højlund era già stato segnalato dagli scout di ...(Calcio In Pillole) Rasmus Hojlund incanta anche la Danimarca ... Nel match disputato a Copenaghen, l'attaccante dell'Atalanta si è confermato come un vero uragano, segnando tre gol decisivi per la ...