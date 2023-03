Uomini e Donne, Tina prende in giro Gemma: Maria piegata in due dalle risate (Di domenica 26 marzo 2023) La vicenda tra Gemma Galgani e Silvio continua ad animare le puntate di Uomini e Donne, con momenti di tensione, battute volgari e risate contagiose. In particolare, l’episodio più recente ha visto la Galgani tornare al centro della scena grazie alla sua conoscenza con Silvio, ma le cose non stanno procedendo nel migliore dei modi. In un momento di grande ilarità, Maria De Filippi si lascia andare a una risata incontenibile grazie alle battute di Tina Cipollari, tanto da doversi sdraiare completamente sulla scalinata in cui sta solitamente seduta. La conduttrice riesce così a distendersi dopo le tensioni degli ultimi giorni, grazie all’aiuto della Cipollari, che riesce sempre a farle dimenticare i problemi. Uomini e Donne, Silvio e le battute indecenti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 marzo 2023) La vicenda traGalgani e Silvio continua ad animare le puntate di, con momenti di tensione, battute volgari econtagiose. In particolare, l’episodio più recente ha visto la Galgani tornare al centro della scena grazie alla sua conoscenza con Silvio, ma le cose non stanno procedendo nel migliore dei modi. In un momento di grande ilarità,De Filippi si lascia andare a una risata incontenibile grazie alle battute diCipollari, tanto da doversi sdraiare completamente sulla scalinata in cui sta solitamente seduta. La conduttrice riesce così a distendersi dopo le tensioni degli ultimi giorni, grazie all’aiuto della Cipollari, che riesce sempre a farle dimenticare i problemi., Silvio e le battute indecenti ...

