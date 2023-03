Uomini e donne anticipazioni | Silvio molla Gemma dopo la cena | lei abbandona lo studio | Alessio Corvino torna

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 26 marzo 2023) Il 25 marzo si è registrata una nuova puntata di. Largo spazio come sempre ama anche a Lavina Mauro che ormai è vicinissima alla scelta. Per lei infatti èto, ma per adesso la ragazza ancora non si è detta pronta a concludere il programma. Ma L'articolo proviene da KontroKultura.