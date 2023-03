Uomini e donne anticipazioni: Silvio lascia il programma, segnalazioni su Armando, Lavinia annuncia la scelta (Di domenica 26 marzo 2023) Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne. Senza ombra di dubbio questa puntata è stata davvero ricca di colpi di scena. Grazie a lorenzo Pungaloni infatti possiamo svelare in anteprima ogni dettaglio di ciò che è accaduto sia al trono classico che over. Gemma e Silvio sembra si siano lasciati, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 26 marzo 2023) Si è da poco conclusa una nuova registrazione di. Senza ombra di dubbio questa puntata è stata davvero ricca di colpi di scena. Grazie a lorenzo Pungaloni infatti possiamo svelare in anteprima ogni dettaglio di ciò che è accaduto sia al trono classico che over. Gemma esembra si sianoti, L'articolo proviene da KontroKultura.

