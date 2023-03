Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma trascorre la notte con Silvio ma poi scoppia a piangere (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri, sabato 25 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: nessuna scelta per Lavinia, Gemma incertezze e la lacrime con il cavaliere Silvio. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri, sabato 25 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di: nessuna scelta per Lavinia,incertezze e la lacrime con il cavaliere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - scarlettnwanda : RT @emissfire: meno che non se ne parli negativamente) e di spostarla sugli uomini, dipingendosi come vittime, ignorando e azzerando comple… - scarlettnwanda : RT @emissfire: sosterrebbe mai una donna che parla di misoginia come fanno le donne con questi uomini che si appropriano di quelli che sono… -