Uomini e Donne Anticipazioni | Gemma Fugge Dallo Studio!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 26 marzo 2023) In molti si staranno chiedendo come sia andata la serata tra Silvio eGalgani in quel di. Ebbene, dalle, sappiamo che non c’è stata nessuna notte di passione tra loro. C’è di più, visto che durante la registrazione,é scoppiata in lacrime,ndo purestudio. Novità anche nel Trono Classico, con il ritorno del corteggiatore di Lavinia e con il primo bacio della tronista Nicole. Ecco tutto quello che vedremo a breve su Canale 5!e Silvio: lei scoppia in lacrime estudio Colpi di scena a non finire nella nuova registrazione di. Puntate che vedremo in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Innanzitutto va ...