Ungheria-Bulgaria: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 26 marzo 2023) Gara valida per la seconda giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024. I magiari si preparano al loro debutto, mentre gli ospiti devono subito rialzarsi dopo il passo falso contro il Montenegro. Ungheria-Bulgaria si giocherà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l'Arena Park di Budapest. Ungheria-Bulgaria: LE ULTIME I magiari vogliono tornare protagonisti dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La squadra di Marco Rossi si preannuncia molto competitiva e destinata a dare filo da torcere in vista delle qualificazioni europee. Nell'ultima partita hanno battutoin amichevole l'Estonia per 1-0. I bulgari hanno voglia di tornare a disputare una competizione internazionale non avendo partecipato nè a Euro 2024 e nè ai Mondiali in QAtar. All'esordio in questo girone di qualificazione è arrivata la ...

