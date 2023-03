Un’Europa meno naif con le regole “net clean tech”. Il punto di Braghini (Di domenica 26 marzo 2023) È ormai annoso il dibattito avviato in Francia sul concetto di “l’Europa non è naif”, che guardi anche al di fuori del suo perimetro. Le implicazioni sono rilevanti quando si dibatte su una reimpostazione della politica di concorrenza “non fine a sé stessa” ma promotrice di campioni europei, e di un adeguamento della politica industriale per promuovere la competitività e la capacità produttiva di specifici settori strategici a fronte della concorrenza globale. Due approcci complementari La sintesi dei due approcci complementari sembra foriera di un potenziale riequilibrio paritetico tra i poteri della Commissione: da una parte la commissaria Margrethe Vestager fautrice della tutela del Mercato interno e del consumatore, dall’altra il commissario Thierry Breton favorevole all’incentivazione e tutela delle capacità produttive europee. La cornice normativa include Netzero ... Leggi su formiche (Di domenica 26 marzo 2023) È ormai annoso il dibattito avviato in Francia sul concetto di “l’Europa non è”, che guardi anche al di fuori del suo perimetro. Le implicazioni sono rilevanti quando si dibatte su una reimpostazione della politica di concorrenza “non fine a sé stessa” ma promotrice di campioni europei, e di un adeguamento della politica industriale per promuovere la competitività e la capacità produttiva di specifici settori strategici a fronte della concorrenza globale. Due approcci complementari La sintesi dei due approcci complementari sembra foriera di un potenziale riequilibrio paritetico tra i poteri della Commissione: da una parte la commissaria Margrethe Vestager fautrice della tutela del Mercato interno e del consumatore, dall’altra il commissario Thierry Breton favorevole all’incentivazione e tutela delle capacità produttive europee. La cornice normativa include Netzero ...

