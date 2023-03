Unesco, Coldiretti contro il Financial Times: “Surreale attacco alla cucina italiana” (Di domenica 26 marzo 2023) Allora siamo stati tutti ingannati. La Carbonara non è de Roma, il Parmigiano italiano è un falso, la Pizza cu ‘a pummarola pure. Per non parlare di Tiramisù e Panettone. Tutto cibo che abbiamo copiato, oppure inventato da qualche anno. Sì, è tutta una truffa: il Made in Italy è un falso, quello vero è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Allora siamo stati tutti ingannati. La Carbonara non è de Roma, il Parmigiano italiano è un falso, la Pizza cu ‘a pummarola pure. Per non parlare di Tiramisù e Panettone. Tutto cibo che abbiamo copiato, oppure inventato da qualche anno. Sì, è tutta una truffa: il Made in Italy è un falso, quello vero è ... TAG24.

