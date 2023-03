Under 21, Nicolato: “Contro l’Ucraina sarà una partita speciale per noi. Spero in un tutto esaurito” (Di domenica 26 marzo 2023) Lunedì 27 marzo sarà la giornata di Italia-Ucraina Under 21 in quel di Reggio Calabria. Nella giornata di vigilia del match ha parlato, come tradizionalmente si fa, il tecnico della nostra Nazionale Paolo Nicolato che in conferenza ha chiarito come il confronto Contro la nazionale che vive un momento difficile sarà un’occasione di crescita per tutti i ragazzi. Queste le parole di Nicolato in conferenza stampa: “Giocare con loro per noi è importante, un momento di crescita per tutti quanti. Credo molto nello sport, nell’inclusione, e credo che anche lo sport debba avere un valore che va oltre quello che è il risultato e la manifestazione sportiva in sé. Ognuno poi fa le sue riflessioni. I nostri calciatori sono tutti ragazzi molto grandi, molto responsabili, e quella di domani non ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Lunedì 27 marzola giornata di Italia-Ucraina21 in quel di Reggio Calabria. Nella giornata di vigilia del match ha parlato, come tradizionalmente si fa, il tecnico della nostra Nazionale Paoloche in conferenza ha chiarito come il confrontola nazionale che vive un momento difficileun’occasione di crescita per tutti i ragazzi. Queste le parole diin conferenza stampa: “Giocare con loro per noi è importante, un momento di crescita per tutti quanti. Credo molto nello sport, nell’inclusione, e credo che anche lo sport debba avere un valore che va oltre quello che è il risultato e la manifestazione sportiva in sé. Ognuno poi fa le sue riflessioni. I nostri calciatori sono tutti ragazzi molto grandi, molto responsabili, e quella di domani non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @tuttosport: ???? Non solo #Mulattieri nell'Italia Under 21 ?? I protagonisti della B nella selezione di #Nicolato - tuttosport : ???? Non solo #Mulattieri nell'Italia Under 21 ?? I protagonisti della B nella selezione di #Nicolato - B3nzOfficial : @AJG_Official Sono spesso d'accordo con voi,ma la mancata convocazione di fagioli è dovuta al fatto che Nicolato st… - infoitsport : Caprile difende, Mulattieri attacca. Bari e Frosinone anche in Under 21. Nicolato: 'Buona gara' - tuttosport : ???? 'Con la Serbia ho notato una cosa. Mulattieri...' ??? Parla il CT dell'Under 21 #Nicolato -