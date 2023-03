Under 18 Italia-Romania 2-0: Onofrietti e Bruno regolano di nuovo la Romania a Picerno (Di domenica 26 marzo 2023) Seconda partita, seconda vittoria per l’Italia Under 18 contro i pari età della Romania. Oggi, con inizio alle ore 10.30, si è disputata presso lo Stadio “Comunale Donato Curcio” il secondo match che metteva di fronte i ragazzi di Daniele Franceschini con i romeni dopo la partita giocata tre giorni fa a Potenza. Nel primo incontro fra le due compagini bella partita e buona vittoria per l’Italia, che ha vinto 3-1 con gol di Ciammaglichella del Torino di testa, e una doppietta di Kevin Bruno del Sassuolo. Per la Romania ha messo a segno il gol Banu. Oggi il nostro ct ha mischiato un po’ le carte rispetto alla partita precedente, facendo riposare molti titolari e schierando nomi nuovi come il duo Franzoni-Mazzone in attacco e Quieto alle loro spalle. A ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Seconda partita, seconda vittoria per l’18 contro i pari età della. Oggi, con inizio alle ore 10.30, si è disputata presso lo Stadio “Comunale Donato Curcio” il secondo match che metteva di fronte i ragazzi di Daniele Franceschini con i romeni dopo la partita giocata tre giorni fa a Potenza. Nel primo incontro fra le due compagini bella partita e buona vittoria per l’, che ha vinto 3-1 con gol di Ciammaglichella del Torino di testa, e una doppietta di Kevindel Sassuolo. Per laha messo a segno il gol Banu. Oggi il nostro ct ha mischiato un po’ le carte rispetto alla partita precedente, facendo riposare molti titolari e schierando nomi nuovi come il duo Franzoni-Mazzone in attacco e Quieto alle loro spalle. A ...

