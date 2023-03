Under 17 Italia-Irlanda 0-1: una sconfitta immeritata ci estromette dagli Europei (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la sconfitta di giovedì 23 marzo per 2-0 contro le padroni di casa della Francia, oggi l’Italia Under 17 femminile perde anche contro l’Irlanda e viene matematicamente eliminata dagli Europei che si terranno in Estonia a maggio. La partita contro la Francia non aveva avuto storia. Le transalpine hanno due grandi calciatrici del futuro in Maeline e Milena Mendy e alla fine del primo tempo erano già 3-0. L’Italia ha avuto orgoglio nel secondo tempo e ha accorciato le distanze con Sofia Testa. La partita Oggi il match è stato molto più tirato e in fin dei conti la nostra Nazionale, allenata da Jacopo Leandri, non ha meritato la sconfitta. Il gol è arrivato su un calcio di punizione tirato da Fitzgerald, che ha ingannato il portiere della Juventus, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo ladi giovedì 23 marzo per 2-0 contro le padroni di casa della Francia, oggi l’17 femminile perde anche contro l’e viene matematicamente eliminatache si terranno in Estonia a maggio. La partita contro la Francia non aveva avuto storia. Le transalpine hanno due grandi calciatrici del futuro in Maeline e Milena Mendy e alla fine del primo tempo erano già 3-0. L’ha avuto orgoglio nel secondo tempo e ha accorciato le distanze con Sofia Testa. La partita Oggi il match è stato molto più tirato e in fin dei conti la nostra Nazionale, allenata da Jacopo Leandri, non ha meritato la. Il gol è arrivato su un calcio di punizione tirato da Fitzgerald, che ha ingannato il portiere della Juventus, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Oggi a Treviso, idee e confronto con tanti amministratori locali under 35. Per sbloccare, investire e costruire inf… - MCriscitiello : Convocazioni di dissenso e provocatorie. Mancini continua a giocare con la Nazionale Italiana come fosse una “cosa… - OfficialASRoma : ???? Doppietta per Niccolò Pisilli in Italia-Germania 3-2 Under 19 ?? E questo è il gol del 2-2 che ha segnato allo s… - ariolele : RT @matteosalvinimi: Oggi a Treviso, idee e confronto con tanti amministratori locali under 35. Per sbloccare, investire e costruire infras… - zeta_reticoli : RT @Eurosport_IT: Bravo, Nicolò! ?????? #EurosportCICLISMO | #GandWevelgem -