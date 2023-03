Una vite nel panino destinato agli scolari, si dimette il presidente di Milano Ristorazione (Di domenica 26 marzo 2023) Quella vite trovata in un panino da un ragazzino di quinta elementare “è stata un colpo al cuore” e quindi il presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo 4 anni alla guida dell’azienda al 99% di proprietà del Comune di Milano che fornisce 80mila pasti al giorno nelle scuole. “Dopo quattro anni di grande impegno, quella vite nel panino è stata davvero un colpo al cuore. La mia è umana stanchezza. Per questo lascio”, ha scritto Notarangelo in una nota, con riferimento alla vite trovata all’interno di un panino al prosciutto e formaggio lo scorso 15 marzo nel pranzo al sacco di un alunno della scuola primaria Rinnovata Pizzigoni. “Anzitutto – prosegue – voglio fare una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 marzo 2023) Quellatrovata in unda un ragazzino di quinta elementare “è stata un colpo al cuore” e quindi ildiBernardo Notarangelo ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo 4 anni alla guida dell’azienda al 99% di proprietà del Comune diche fornisce 80mila pasti al giorno nelle scuole. “Dopo quattro anni di grande impegno, quellanelè stata davvero un colpo al cuore. La mia è umana stanchezza. Per questo lascio”, ha scritto Notarangelo in una nota, con riferimento allatrovata all’interno di unal prosciutto e formaggio lo scorso 15 marzo nel pranzo al sacco di un alunno della scuola primaria Rinnovata Pizzigoni. “Anzitutto – prosegue – voglio fare una ...

