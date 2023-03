"Un vergogna". Mara Venier su tutte le furie: lo sfregio ai funerali (Di domenica 26 marzo 2023) Mara Venier si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Accade nella puntata del 26 marzo di Domenica In. Qui Rai 1 ha voluto dedicare un omaggio a Paolo Limiti. Omaggio che ha portato la conduttrice a lasciarsi andare a un duro sfogo. È successo al termine del servizio sui funerali, a cui parteciparono pochi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Fabrizio Frizzi, anche lui prematuramente scomparso. "In questo momento voglio ricordare Fabrizio - ha detto la padrona di casa -. Cinque anni fa se ne andava. Ciao Fabrizio, ciao Paolo. Magari starete insieme". Poi la frecciata: "Voglio dire un'ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c'erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!". A farle eco Giovanna Nocetti: "Io posso dire un'altra cosa: l'unica persona ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023)si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Accade nella puntata del 26 marzo di Domenica In. Qui Rai 1 ha voluto dedicare un omaggio a Paolo Limiti. Omaggio che ha portato la conduttrice a lasciarsi andare a un duro sfogo. È successo al termine del servizio sui, a cui parteciparono pochi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Fabrizio Frizzi, anche lui prematuramente scomparso. "In questo momento voglio ricordare Fabrizio - ha detto la padrona di casa -. Cinque anni fa se ne andava. Ciao Fabrizio, ciao Paolo. Magari starete insieme". Poi la frecciata: "Voglio dire un'ultima cosa. Aidi Paolo Limiti c'erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una!". A farle eco Giovanna Nocetti: "Io posso dire un'altra cosa: l'unica persona ...

