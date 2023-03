Un premio alla preside licenziata in Florida per aver mostrato il David di Michelangelo, l’invito di Nardella: «Venga a Firenze» (Di domenica 26 marzo 2023) La città di Firenze consegnerà un premio a Hope Carrasquilla, la professoressa e preside della della Classical School di Tallahassee, in Florida, che è stata licenziata per aver osato mostrare il David di Michelangelo durante una lezione sul Rinascimento. Atto che i genitori di alcuni suoi studenti hanno considerato al pari di mostrare in classe materiale pornografico. A dare la notizia della premiazione è stato il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella. Che in questi giorni è a New York per partecipare a un congresso dell’Onu in qualità di presidente di Eurocities, associazione che riunisce 200 città in oltre 28 Paesi per guidarne il miglioramento nella qualità della vita. ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) La città diconsegnerà una Hope Carrasquilla, la professoressa edella della Classical School di Thassee, in, che è stataperosato mostrare ildidurante una lezione sul Rinascimento. Atto che i genitori di alcuni suoi studenti hanno considerato al pari di mostrare in classe materiale pornografico. A dare la notizia della premiazione è stato il primo cittadino di, Dario. Che in questi giorni è a New York per partecipare a un congresso dell’Onu in qualità dinte di Eurocities, associazione che riunisce 200 città in oltre 28 Paesi per guidarne il miglioramento nella qualità della vita. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Dario Fo scoprì di aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura mentre stava girando una puntata di Milano-Roma: u… - repubblica : Nardella: 'Un premio alla preside licenziata per aver mostrato il David' [a cura della redazione Firenze] - GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - Tacodrillo : @TPiatta Ok ti do questi argomenti: eclissi lunare, costellazioni, fuso orario. Tipo se chiamo il mio amico in Aust… - chiara_partout : RT @repubblica: Nardella: 'Un premio alla preside licenziata per aver mostrato il David' [a cura della redazione Firenze] -