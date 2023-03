Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023: Roberto furioso con Marina (Di domenica 26 marzo 2023) Le condizioni di salute di Irene desteranno preoccupazione ad Un posto al sole, come si evince dalle anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 27 al 31 marzo 2023. La bambina, in particolare, mentre era in compagnia di Marina, è caduta da una sedia nel tentativo di prendere una scacchiera collocata in alto. Filippo e Serena saranno in forte ansia per la piccola, mentre la Giordano si sentirà molto in colpa per essersi distratta per rispondere al telefono. L'imprenditrice sarà scossa e dispiaciuta per l'accaduto e sarà ancora ossessionata dalla gelosia nei confronti di Lara. Roberto, dal canto suo, le rinfaccerà di non essere stata attenta con Irene e di essere ormai completamente fuori controllo a causa della Martinelli. Quest'ultima approfitterà della tensione ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 marzo 2023) Le condizioni di salute di Irene desteranno preoccupazione ad Unal, come si evince dalledella soap opera di Rai 3 dal 27 al 31. La bambina, in particolare, mentre era in compagnia di, è caduta da una sedia nel tentativo di prendere una scacchiera collocata in alto. Filippo e Serena saranno in forte ansia per la piccola, mentre la Giordano si sentirà molto in colpa per essersi distratta per rispondere al telefono. L'imprenditrice sarà scossa e dispiaciuta per l'accaduto e sarà ancora ossessionata dalla gelosia nei confronti di Lara., dal canto suo, le rinfaccerà di non essere stata attenta con Irene e di essere ormai completamente fuori controllo a causa della Martinelli. Quest'ultima approfitterà della tensione ...

