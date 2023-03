“Un passo alla volta. La vita oltre le dipendenze”: il racconto di un modello di recupero diverso e di chi lo ha reso possibile (Di domenica 26 marzo 2023) Curare le dipendenze come fossero “il mal di denti dell’anima”. È questo il cuore del libro Un passo alla volta. La vita oltre le dipendenze, che racconta l’esperienza del Centro recupero dipendenze San Nicola, struttura marchigiana di riferimento in Italia per il recupero. Nato nel 2013 a Piticchio, piccolo borgo della provincia di Ancona, il Centro San Nicola si fonda su un mantra: per fermare un comportamento bisogna capire un comportamento. A partire dalla storia delle dipendenze nel mondo, che si intreccia con la vita di Vincenzo Aliotta, autore del testo e fondatore del San Nicola, nel libro viene raccontata la genesi del centro. E viene soprattutto presentato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Curare lecome fossero “il mal di denti dell’anima”. È questo il cuore del libro Un. Lale, che racconta l’esperienza del CentroSan Nicola, struttura marchigiana di riferimento in Italia per il. Nato nel 2013 a Piticchio, piccolo borgo della provincia di Ancona, il Centro San Nicola si fonda su un mantra: per fermare un comportamento bisogna capire un comportamento. A partire dstoria dellenel mondo, che si intreccia con ladi Vincenzo Aliotta, autore del testo e fondatore del San Nicola, nel libro viene raccontata la genesi del centro. E viene soprattutto presentato un ...

