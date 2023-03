Un altro domani, trame dal 27 al 31 marzo 2023: Erik la combina grossa (Di domenica 26 marzo 2023) Erik sarà tra i protagonisti della nuova settimana di programmazione di Un altro domani, come rivelano le trame della soap opera di Canale 5 dal 27 al 31 marzo 2023. Il giovane, infatti, assisterà ad una scena che lo turberà particolarmente e combinerà un guaio. Intanto, Julia sarà ancora provata dopo il durissimo scontro che ha avuto con Sergio. Quest'ultimo, infatti, si è presentato a sorpresa dalla sua ex fidanzata e le ha spiegato di aver riflettuto sulla loro lunghissima storia e di aver capito che, nonostante le varie crisi che hanno attraversato, sono fatti l'uno per l'altra. A quel punto, l'uomo ha proposto alla Infante di tornare insieme, ma lei gli ha detto di aver capito di amare un altro, una rivelazione che ha fatto infuriare Sergio, il quale le ha fatto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 marzo 2023)sarà tra i protagonisti della nuova settimana di programmazione di Un, come rivelano ledella soap opera di Canale 5 dal 27 al 31. Il giovane, infatti, assisterà ad una scena che lo turberà particolarmente e combinerà un guaio. Intanto, Julia sarà ancora provata dopo il durissimo scontro che ha avuto con Sergio. Quest'ultimo, infatti, si è presentato a sorpresa dalla sua ex fidanzata e le ha spiegato di aver riflettuto sulla loro lunghissima storia e di aver capito che, nonostante le varie crisi che hanno attraversato, sono fatti l'uno per l'altra. A quel punto, l'uomo ha proposto alla Infante di tornare insieme, ma lei gli ha detto di aver capito di amare un, una rivelazione che ha fatto infuriare Sergio, il quale le ha fatto ...

