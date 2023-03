Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | “Bielorussia ostaggio nucleare Russia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 26 marzo 2023) “Il Cremlino ha preso lacome”. Così su Twitter Oleksiy Danilov, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’in riferimento alla dichiarazione del presidente russo, Vladimir Putin, sul posizionamento di armi nucleari tattiche in. “Un passo verso la destabilizzazione interna del paese” aggiunge Danilov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione