Ultime Notizie – Tornado in Mississippi e Alabama, almeno 26 morti (Di domenica 26 marzo 2023) A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via almeno 26 persone sono morte in Mississippi e Alabama dopo che un Tornado ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo dello stato del Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via26 persone sono morte indopo che unha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo dello stato delha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'… - SkyTG24 : Migranti, è esodo dalla Tunisia. A Lampedusa arrivate migliaia di persone - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Adm3456rrr : Come se l EU,e soprattutto l Italia non sono ostaggio degli Americani..A Ghedi ci sono 15 bombe atomiche,ad Aviano… - Vforverity_ : David di Michelangelo: Dalle ultime notizie sembra che il tutto sia collegato ad un insieme di fattori. Quindi non… -