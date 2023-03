Ultime Notizie Roma del 26-03-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023)dailynews radiogiornale Corona buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale continua l’emergenza migranti stasera è previsto l’arrivo nel porto di Bari della navigare barents di Medici Senza Frontiere con 190 persone salvate al largo del Mediterraneo secondo quanto riferiscono i territori le loro condizioni di salute sono buone sono tutti uomini tra loro ce n’è una decina di minorenni non accompagnati 31417 anni provengono per la maggioranza dal Bangladesh Lampedusa gli sbarchi continuano senza sosta in 24 ore Oltre 3000 nuovi arrivi dalla Tunisia un nuovo record ad allargare il fenomeno migratorio anche gli sbarchi autonomi i nuovi viaggi con più ti sento scafisti è proprio Largo della Tunisia si registra un nuovo naufragio con la morte di almeno 19 persone in Texas primo comizio di campagna elettorale Donald Trump scendendo dal soggetti personale ...