Ultime Notizie Roma del 26-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio che ti spiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin secondo cui si tratta di una risposta al Regno Unito per l’invio di armi all’uranio impoverito all’ucraina il primo luglio sarà completata La costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia mosca in mischia hanno convenuto che avrebbero di spiegato lì armi nucleari tattiche parlando di dispiegamento Putin si dice che non vi sia una violazione del trattato Start di non proliferazione degli armamenti nucleari due barchini con a bordo sul sariani sono naufragati in area Sar maltese almeno metti cadaveri già recuperati dalle motovedette della Guardia Costiera dalle Fiamme Gialle italiane che sono intervenute la Capitaneria è riuscita a trarre in salvo ...