Ultime Notizie – Laporte vince Gand-Wevelgem 2023 | Ganna cade

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 26 marzo 2023) Il francese Christophedella Jumbo Visma si aggiudica l’85ma edizione della. Al secondo posto Vout Van Aert dello stesso team, che ha dato spazio al compagno di squadra. Terzo classificato Sep Vanmarcke della Israel Premier Tech. La gara ha registrato la caduta di Filippoa 142 km dall’arrivo, fortunatamente per l’azzurro niente di rotto a due settimane dalla Parigi-Roubaix. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione