Ultime Notizie – Incidente oggi Trapani | 6 morti e 1 ferito

(Di domenica 26 marzo 2023) Seie ungrave. E’ il bilancio di un tragiconel Trapanese, sulla provinciale 16 all’altezza di Lentina in direzione Custonaci. Fatale un violento impatto frontale tra due auto. Sul posto, due squadre dei vigili del fuoco, arrivate sul dae da Alcamo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Migranti, è esodo dalla Tunisia. A Lampedusa arrivate migliaia di persone - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca avvia campagna per arruolare nuovi soldati. ??? #Putin annuncia impiego armi nucl… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - marzdod : RT @UAAR_it: L'inchiesta dell'Uaar 'Caro giubileo' ?? - UfficialeY : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca avvia campagna per arruolare nuovi soldati. ??? #Putin annuncia impiego armi nucleari tatt… -

Milan, tanta paura per il centrocampista Direttamente dalla Bosnia Erzegovina sono arrivatenegative su Rade Krunic. Il giornalista di Sarajevo , Haris Mrkonja ha fatto sapere che nella ...Attenzione neve in quota In questeore si sono verificate delle precipitazioni e in quota c'è neve ; ci sono stati altri interventi dovuti appunto al cambiamento delle caratteristiche del ...... la squadra di Abbate, oltre che pensare alla propria partita, dovrà anche sperare in buone...della squadra con dieci gol in campionato e in uno stato di grazia totale (due gol nelletre ...

Parla della morte della moglie Lucia Zagaria, Lino Banfi. Dice, durante la trasmissione Verissimo, che è stato un dolore molto profondo e che gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili.MONTEMARCIANO – Sconfitta esterna per la Infoservice Sambenedettese Basket al “PalaMenotti” dove i padroni di casa del Montemarciano, in zona play-off, si impongono per 106-74. Coach Roncarolo ...