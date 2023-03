Ultime Notizie – “Elezioni 2024 saranno battaglia finale” (Di domenica 26 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che le Elezioni presidenziali del 2024 saranno “la battaglia finale”. Parlando in Texas durante la sua prima manifestazione elettorale ufficiale, ha affermato, criticando il sistema giudiziario americano, che “i nostri oppositori hanno fatto tutto il possibile per schiacciare il nostro spirito e spezzare la nostra volontà, ma hanno fallito. Ci hanno solo resi più forti”. “E il 2024 sarà la battaglia finale, la più importante: se mi riporterete alla Casa Bianca, gli Stati Uniti saranno di nuovo una nazione libera”, ha aggiunto Trump, assicurando che saprà rispondere alle accuse nei suoi confronti, pur sostenendo che “la più grande minaccia” per Washington non sono la Cina o ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che lepresidenziali del“la”. Parlando in Texas durante la sua prima manifestazione elettorale ufficiale, ha affermato, criticando il sistema giudiziario americano, che “i nostri oppositori hanno fatto tutto il possibile per schiacciare il nostro spirito e spezzare la nostra volontà, ma hanno fallito. Ci hanno solo resi più forti”. “E ilsarà la, la più importante: se mi riporterete alla Casa Bianca, gli Stati Unitidi nuovo una nazione libera”, ha aggiunto Trump, assicurando che saprà rispondere alle accuse nei suoi confronti, pur sostenendo che “la più grande minaccia” per Washington non sono la Cina o ...

