Ultime Notizie – “Da Russia retorica nucleare pericolosa e irresponsabile” (Di domenica 26 marzo 2023) La Nato denuncia la retorica nucleare russa, definendola “pericolosa e irresponsabile”, all’indomani dell’annuncio del presidente Vladimir Putin del dispiegamento di armi tattiche in BieloRussia. “La Nato continua a vigilare e a monitorare la situazione da vicino”, ha detto un portavoce dell’Alleanza atlantica, assicurando tuttavia di “non aver visto alcun cambiamento nella postura nucleare russa che ci porti ad aggiustare la nostra”. Il portavoce poi definisce “totalmente fuorviante” il riferimento alla presenza di armi nucleari nei Paesi alleati, che “agiscono nel pieno rispetto dei loro obblighi internazionali”, mentre la Russia ha a più riprese “violato i suoi impegni sul controllo delle armi, sospendendo la sua partecipazione al Trattato nuovo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) La Nato denuncia larussa, definendola “”, all’indomani dell’annuncio del presidente Vladimir Putin del dispiegamento di armi tattiche in Bielo. “La Nato continua a vigilare e a monitorare la situazione da vicino”, ha detto un portavoce dell’Alleanza atlantica, assicurando tuttavia di “non aver visto alcun cambiamento nella posturarussa che ci porti ad aggiustare la nostra”. Il portavoce poi definisce “totalmente fuorviante” il riferimento alla presenza di armi nucleari nei Paesi alleati, che “agiscono nel pieno rispetto dei loro obblighi internazionali”, mentre laha a più riprese “violato i suoi impegni sul controllo delle armi, sospendendo la sua partecipazione al Trattato nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Migranti, è esodo dalla Tunisia. A Lampedusa arrivate migliaia di persone - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca avvia campagna per arruolare nuovi soldati. ??? #Putin annuncia impiego armi nucl… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - junews24com : Calciomercato #Juve: tesoretto da 35 milioni in arrivo? ?? - CorriereCitta : Il prof ex pornostar vince la causa contro la Sapienza e denuncia la rettrice: “Contro di me bullismo universitario” -