Ultime Notizie – Armi nucleari Russia in Bielorussia, il retroscena (Di domenica 26 marzo 2023) “Il presidente russo Vladimir Putin molto probabilmente ha preso la decisione di schierare Armi nucleari in BieloRussia prima dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 e probabilmente ha scelto di farlo in questo momento per lanciare un messaggio agli alleati occidentali dell’Ucraina”. Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto russo-ucraino. L’Isw aveva previsto a gennaio e febbraio 2022 che Putin avrebbe cercato di schierare Armi nucleari tattiche o strategiche in BieloRussia come parte di uno “sforzo più ampio per aumentare il controllo russo sulla nazione”. “Potrebbe essersi astenuto dal dispiegare le Armi in BieloRussia all’inizio dell’invasione – ipotizza il think tank statunitense ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) “Il presidente russo Vladimir Putin molto probabilmente ha preso la decisione di schierarein Bieloprima dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 e probabilmente ha scelto di farlo in questo momento per lanciare un messaggio agli alleati occidentali dell’Ucraina”. Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto russo-ucraino. L’Isw aveva previsto a gennaio e febbraio 2022 che Putin avrebbe cercato di schieraretattiche o strategiche in Bielocome parte di uno “sforzo più ampio per aumentare il controllo russo sulla nazione”. “Potrebbe essersi astenuto dal dispiegare lein Bieloall’inizio dell’invasione – ipotizza il think tank statunitense ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'… - SkyTG24 : Migranti, è esodo dalla Tunisia. A Lampedusa arrivate migliaia di persone - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - RedazioneDedalo : Sant’Urbano (PD) – Esplosione per probabile fuga di gas : un morto - periodicodaily : Turchia vs Croazia – ultime notizie e possibili formazioni -