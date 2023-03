Ultime Notizie – Armi nucleari in Bielorussia, Ue: nuove sanzioni per Russia’ (Di domenica 26 marzo 2023) Il dispiegamento in Bielorussia di “Armi nucleari russe significherebbe un’escalation irresponsabile e una minaccia alla sicurezza europea. La Bielorussia può ancora fermarlo, è una loro scelta”. Lo scrive l’Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, annunciando che “l’Ue è pronta a rispondere con ulteriori sanzioni” nei confronti del paese guidato da Vladimir Putin. L’annuncio del presidente russo ha ovviamente provocato la reazione ucraina: Kiev chiede una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “L’Ucraina – fa sapere il ministero degli Esteri – si aspetta azioni effettive per reagire al ricatto nucleare del Cremlino da parte del Regno Unito, della Cina, degli Stati Uniti e della Francia (4 dei 5 membri permanenti del Consiglio, l’altro è la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023) Il dispiegamento indi “russe significherebbe un’escalation irresponsabile e una minaccia alla sicurezza europea. Lapuò ancora fermarlo, è una loro scelta”. Lo scrive l’Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, annunciando che “l’Ue è pronta a rispondere con ulteriori” nei confronti del paese guidato da Vladimir Putin. L’annuncio del presidente russo ha ovviamente provocato la reazione ucraina: Kiev chiede una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “L’Ucraina – fa sapere il ministero degli Esteri – si aspetta azioni effettive per reagire al ricatto nucleare del Cremlino da parte del Regno Unito, della Cina, degli Stati Uniti e della Francia (4 dei 5 membri permanenti del Consiglio, l’altro è la ...

