Ufficiale Marquez | scelta la dura sanzione per l' incidente con Oliveira

PORTIMAO - Sarà doppio long lap penalty per Marc Marquez nel Gran Premio d'Argentina di MotoGP . Questa la sanzione decisa per il pilota di Cervera, autore di una manovra che ha causato l'incidente ...

le visite mediche effettuate al centro medico hanno evidenziato una possibile frattura al primo metacarpo della mano destra per Marquez, che domani effettuerà dei controlli più specifici alla ... MotoGP Portogallo 2023, le pagelle di Portimao VEDI ANCHE MotoGP Portogallo 2023, bis di Bagnaia a Portimao! Bez terzo, Marquez fa strike MotoGP ... che si toglie anche lo sfizio di mettersi dietro il suo ex compagno Mir con una RC213V ufficiale ... Incidente Marquez - Oliveira, i bollettini medici - FormulaPassion Paradossalmente però le informazioni arrivate dal centro medico minuto dopo minuto e confermate dall'account ufficiale della MotoGP hanno completamente ribaltato la situazione. Marc Marquez infatti ... Costa caro l'errore che ha causato il doppio ritiro e la frattura alla mano per il pilota di Cervera. MotoGP, Francesco Bagnaia padrone a Portimao! Assolo con la Ducati, 3° Bezzecchi, caduto Marquez Francesco Bagnaia rispetta il pronostico della vigilia, bissa la vittoria di ieri nella Sprint Race e trionfa a Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2023, primo appuntamento stagionale ...