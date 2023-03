Ue raggiunge accordo con Germania su uso e-fuel. Doccia fredda per l’Italia (Di domenica 26 marzo 2023) "Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel nelle automobili". L'annuncio è del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11", ha aggiunto il vicepresidente. È stato rimosso così l’ultimo ostacolo all’approvazione del nuovo regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli che di fatto vieta dal 2035 la vendita di auto e furgoni nuovi con motore termico, alimentato a benzina o a diesel.Per l'Italia, si tratta di una Doccia fredda in quanto aveva chiesto alla Ue la scorsa settimana in una lettera inviata dai ministri Urso, Salvini e Pichetto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 marzo 2023) "Abbiamo trovato uncon lasull'uso futuro degli e-nelle automobili". L'annuncio è del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11", ha aggiunto il vicepresidente. È stato rimosso così l’ultimo ostacolo all’approvazione del nuovo regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli che di fatto vieta dal 2035 la vendita di auto e furgoni nuovi con motore termico, alimentato a benzina o a diesel.Per l'Italia, si tratta di unain quanto aveva chiesto alla Ue la scorsa settimana in una lettera inviata dai ministri Urso, Salvini e Pichetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per l… - giubileif : La retorica dell’unità europea ancora una volta si scontra con la realtà. La Germania raggiunge un accordo unilater… - vanessagentili1 : RT @fattoquotidiano: L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per le a… - antonio_staglia : RT @fattoquotidiano: L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per le a… - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per le a… -