Ue | armi nucleari in Bielorussia è escalation | pronti a sanzioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - ladyonorato : Quindi non si avrà nessuna pace, il governo è pronto a sacrificare anche noi, quando sarà il momento, sull’altare d… - dottorbarbieri : ???????? #PUTIN: 'Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia.' - rosati22 : RT @VEParsi1: Dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia non è allargamento del conflitto: ???? vi è coinvolta dall'inizio. Putin… - SaffronHorizon : RT @VEParsi1: Dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia non è allargamento del conflitto: ???? vi è coinvolta dall'inizio. Putin… -

Dispiegaretattiche in Bielorussia, 'come gli Stati Uniti in Europa'. E' la mossa annunciata da Vladimir Putin. La ragione di questa scelta, spiega il leader del Cremlino, 'è la dichiarazione del ...Il dispiegamento dirusse in Bielorussia rappresenterebbe "una irresponsabile escalation e una minaccia alla sicurezza europea". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "La Bielorussia ...russe in Bielorussia, Putin: 'Niente di insolito'

Putin, dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - Il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia rappresenterebbe "una irresponsabile escalation e una minaccia alla sicurezza europea". Lo scrive in un tweet l'Alto ...8.00 Usa:da Mosca no segni uso armi nucleari Non ci sono indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare armi nucle- ari.Lo ha detto un alto funzionario del governo americano commentando l'annun ...