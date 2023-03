Udine | muore ciclista investito da auto pirata e scaraventato in un fossato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) È statoda una vettura mentre era in sella alla sua bicicletta ed è poi statoin un, mentre l’si è allontanata senza soccorrerlo. Ha perso la vita così un uomo di 65 anni, sabato sera, mentre pedalava a Faedis, in provincia di. Dopo che è scattato l’allarme sul posto è arrivata un’medica dae un’ambulanza da Cividale del Friuli, ma i soccorsi degli operatori sono stati inutili e i sanitari non hanno potuto fare altro che decretare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cividale del Friuli che stanno compiendo indagini per provare a individuare l’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.