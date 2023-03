Ucraina | stato maggiore Kiev | respinti oltre 85 attacchi russi

(Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) - Le forze ucraine hanno respinto più di 85nell'ultimo giorno di guerra. Lo ha dichiarato lodelle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino. Secondo quanto riferito, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi in offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nell'oblast di Donetsk. Nelle ultime 24 ore, laa ha lanciato quattro missili, 34aerei e più di 70MLRS contro infrastrutture civili. Il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk Serhii Lysak ha riferito in precedenza su Telegram che le truppe russe hanno preso di mira due delle comunità della regione con artiglieria e droni. Ieri l'aeronautica militareha ...

Così hanno scelto l'. Poi la guerra. 'Eravamo quasi al termine della gestazione quando è ... Dopo tre giorni siamo riusciti ad abbracciare Achille, èun momento emozionante. Non abbiamo ..."Questo è assolutamente falso", ha detto Putin al giornalista Pavel Zarubin quando gli è..., il blindato parte dimenticando il soldato a terra che lo insegue invano... ha continuato, e "dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi", mentre a Minsk è già... Zelensky ha sostenuto che la Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto in...

Putin: "armi all'uranio per l'Ucraina Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia" - Grossi la prossima settimana ispezionerà Zaporizhzhia - Grossi la prossima settimana ispezionerà Zaporizhzhia RaiNews

L'Ucraina accusa la Russia di voler utilizzare la Bielorussia come "ostaggio" per il dislocamento nucleare: "Aumenterà la destabilizzazione" ...'Sandu e Recean stanno preparando una provocazione militare per il 17 aprile in Transnistria con l'obiettivo di coinvolgere il nostro Paese nel conflitto nella vicina Ucraina. Abbiamo recentemente ...